ياسمين عز تكشف أزمة العدادات الكودية: فواتير الكهرباء قفزت إلى أعلى شريحة

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل حول أزمة العدادات الكودية، مشيرةً إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين تفيد بارتفاع مفاجئ في تكلفة استهلاك الكهرباء.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن عددًا من المستخدمين فوجئوا، عقب آخر عملية شحن، باحتساب الاستهلاك وفق أعلى شريحة سعرية بلغت 2.74 جنيه للكيلووات، بدلًا من الشرائح المعتادة، ما أدى إلى تضاعف قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.

وأضافت أن العدادات الكودية لا تُسجَّل بأسماء ملاك الوحدات، لارتباطها بمخالفات البناء، لافتةً إلى أن الجهات الحكومية سبق أن أكدت استمرار العمل بهذا النظام بعد أغسطس 2024.

كما أشارت إلى أن زيادات أسعار الكهرباء دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2026، ما زاد من حدة الأزمة، خاصة مع شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير إلى نحو ثلاثة أضعاف، رغم التزامهم بالسداد، في مقابل مخالفات يتحملها أصحاب العقارات.