لا تمنح حقوقا قانونية للمباني المخالفة.. الكهرباء: تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ 2024

أعلن المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء داخل المباني المخالفة وغير المرخصة.

حل مؤقت لقياس الاستهلاك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد أن العداد الكودي يُستخدم كحل مؤقت لقياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء، لحين قيام أصحاب هذه المباني بتقنين أوضاعهم من خلال الجهات المختصة، وتقديم ما يفيد بذلك لشركات الكهرباء.

وأضاف أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمباني المخالفة، مشددًا على أن الهدف منه تنظيم عملية الاستهلاك فقط، وليس تقنين الوضع بشكل تلقائي.

سرعة التصالح وتقنين الأوضاع

وأضاف أن المحاسبة تتم وفق التكلفة الفعلية للكهرباء دون أي دعم، لتحفيز المواطنين على سرعة التصالح وتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، بما يساهم في تحقيق العدالة ومنع التعديات على التيار الكهربائي.