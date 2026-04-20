غداً.. فصل الكهرباء عن قريتي كفر العجمي وكفر قتة بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي خروج محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً الثلاثاء الموافق 21 الجاري اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضحت هندسة الكهرباء - في بيان اليوم الإثنين - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قريتي كفر العجمي وكفر قتة وتوابعهما بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.