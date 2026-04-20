شبكة ESPN: محمد صلاح يقترب من وداع ليفربول ويسعى لنهاية تاريخية مع الريدز

سلطت شبكة ESPN الأمريكية الضوء على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، في ظل اقتراب نهاية مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ورغبته في إنهاء مسيرته بأفضل صورة ممكنة.

وجاء التقرير عقب الأداء المميز لصلاح في ديربي الميرسيسايد، خلال فوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفًا جديدًا عزز به أرقامه التاريخية، ليعادل رقم أسطورة النادي ستيفن جيرارد كأكثر لاعبي الريدز تسجيلًا في الديربي برصيد 9 أهداف.

وأكد التقرير أن صلاح، رغم إعلانه الرحيل عن أنفيلد بنهاية الموسم، لا يزال يقدم أقصى ما لديه داخل الملعب، سعيًا لمساعدة فريقه في تحقيق هدفه الأساسي وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ترك بصمة أخيرة في مسيرته مع النادي.

كما نقلت الشبكة تصريحات اللاعب التي شدد فيها على رغبته في الاستمرار بالتسجيل وتقديم الإضافة خلال المباريات المتبقية، مؤكدًا حرصه على وداع جماهير ليفربول بصورة تليق بما قدمه طوال السنوات الماضية.

وأشاد قائد الفريق فيرجيل فان دايك بدور صلاح، مؤكدًا أنه عنصر مؤثر داخل وخارج الملعب، وأن تأثيره سيبقى حاضرًا حتى نهاية مشواره مع النادي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة صلاح، سواء على مستوى الأهداف الجماعية أو كتابة نهاية تاريخية تليق بأحد أبرز نجوم ليفربول في العصر الحديث.