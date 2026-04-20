محمد صلاح ملك الديربي.. أرقام استثنائية أمام إيفرتون

حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بإشادة واسعة من الصحف الأوروبية عقب تألقه في مواجهة إيفرتون بعدما سجل هدفا قاد به فريقه للفوز بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

واصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أساطير ليفربول بعدما عادل رقم ستيفن جيرارد كأفضل هداف في ديربي الميرسيسايد خلال عصر البريميرليج اللافت أن النجم المصري وصل إلى هدفه التاسع في 15 مباراة فقط أمام إيفرتون بينما احتاج جيرارد إلى عدد أكبر من المباريات لتحقيق نفس الرقم.

وسجل صلاح هدف التقدم في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب "هيل ديكنسون" ليساهم في فوز ليفربول مؤكدا حضوره القوي في المواجهات الكبرى خاصة مع اقتراب نهاية رحلته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت 9 سنوات حافلة بالإنجازات.

أرقام تعكس الهيمنة

أرقام صلاح أمام إيفرتون تعكس تفوقًا واضحًا، إذ سجل في 7 مواسم من أصل 9، وكان هدفه الأول في موسم 2017-2018 من أبرز لحظاته، بعدما نال عنه جائزة جائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم.

إشادة أوروبية واسعة

أثنت صحيفة "ماركا" الإسبانية على أداء صلاح مشيرة إلى أن خبرته أعادت ليفربول إلى المسار الصحيح بعد خيبة الخروج من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

فيما منحته شبكة «إكسبريس» تقييم 8/10، مؤكدة أنه كان من أبرز لاعبي اللقاء بفضل أدائه المتكامل، واستمراره حتى النهاية دون استبدال من المدرب آرني سلوت.

لم يقتصر دور صلاح على التسجيل فقط، بل قدم مجهودًا دفاعيًا مميزًا، وصنع فرصة خطيرة لزميله جاكبو كادت تتحول إلى هدف، كما أشادت صحيفة «ديلي ستار» بروحه القتالية وتأثيره رغم قلة لمساته.

وأكد موقع «This Is Anfield» أن صلاح أظهر رغبة كبيرة في التسجيل منذ البداية، بفضل مهاراته على الجبهة اليمنى، مشددًا على أنه الهداف الأول لليفربول في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.