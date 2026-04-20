الدوري الإنجليزي على صفيح ساخن| السيتي يهدد وأرسنال يقاوم.. من يحسم اللقب؟

دخل سباق التتويج بالدوري الإنجليزي، مرحلته الأكثر إثارة مع احتدام المنافسة بين مانشستر سيتي وأرسنال، حيث لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط في الأمتار الأخيرة من الموسم مع تبقي خمس جولات فقط ومباراة مؤجلة قد تحسم كل شيء.

معركة تكتيكية بين جوارديولا وأرتيتا

المشهد الحالي يعكس صراعا من العيار الثقيل بين خبرة بيب جوارديولا الذي يمتلك سجلا حافلا في حسم الألقاب وطموح ميكيل أرتيتا الساعي لقيادة أرسنال نحو لقب طال انتظاره منذ 2004.

قمة الاتحاد تعيد خلط الأوراق

فوز مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة (2-1) في المواجهة المباشرة أعاد إشعال الصراع بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة ليقترب من أرسنال المتصدر بـ70 نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس.

رغم سيطرة أرسنال على الصدارة لفترات طويلة فإن نتائجه المتذبذبة أعادت الصراع لنقطة البداية، بعد خسارته أمام ليفربول ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وبورنموث ومانشستر سيتي إلى جانب عدة تعادلات مكلفة أفقدته أفضلية مريحة.

انتفاضة السيتي في الوقت الحاسم

على الجانب الآخر، استعاد مانشستر سيتي توازنه بعد بداية متذبذبة ونجح في فرض إيقاعه مع اقتراب الحسم رغم خسائره أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون ونيوكاسل يونايتد ليؤكد أنه لا يزال المرشح الأبرز للقب.

مباريات حاسمة في الطريق

تنتظر مانشستر سيتي مواجهات قوية أمام إيفرتون وبرينتفورد وبورنموث وكريستال بالاس وأستون فيلا فيما يواجه أرسنال فرقًا مثل نيوكاسل يونايتد وفولهام ووست هام يونايتد وبيرنلي وكريستال بالاس.

كل المؤشرات تؤكد أن لقب الدوري هذا الموسم لن يحسم مبكرا بل سيبقى معلقا حتى الجولات الأخيرة وربما يحسم بهدف قاتل أو لحظة حاسمة، بين طموح أرسنال وخبرة مانشستر سيتي.