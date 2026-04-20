الصليبي وإصابات أخري.. غياب نجوم سوبر عن المونديال| ثلاثي مصري الأبرز

ضربت لعنة الإصابات عديد النجوم السوبر في صفوف شتي المنتخبات العالمية والتي تمنعهم من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

الرباط الصليبي جاء على رأس الإصابات التي تطارد نجوم العالم وأدت إلي حرمانهم من التواجد في مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

وبرز ثلاثي منتخب مصر الوطني ضمن قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبي والترقوة ما حرمتهم من المشاركة فى مونديال 2026.

مصطفي فتحي

تعرض مصطفي فتحي لاعب فريق بيراميدز لإصابة قوية بخلع في الترقوة إثر تدخل عنيف في مباراة حلوان العام الودية التي أقيمت السبت الماضي.

 وأسفرت الإصابة عن تضرر في الأوتار وهو ما استدعى خضوعه لجراحة عاجلة وتأكد للعميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة غياب مصطفى فتحي المحتوم عن الملاعب لفترة طويلة مما جعله خارج حساباته في معسكر شهر يونيو لكأس العالم 2026 المقرر إقامتة بالنظام المشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

محمد حمدي

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

إسلام عيسي 

يغيب إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي بالقدم اليسرى في المباراة الودية التي أقيمت مع منتخب إسبانيا ضمن التجهيزات استعدادا لكأس العالم 2026.

غياب مهاجم البرازيل عن مونديال 2026

يغيب اللاعب رودريجو مهاجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني عن كأس العالم 2026 نظرا لتعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي الجانبي للركبة اليمنى خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

وتشير التقارير الرياضية إلى غياب اللاعب من 6-7 أشهر مما يعني انتهاء موسمه الحالي وغيابه عن كأس العالم 2026.

غياب يزن النعيمات عن منتخب الأردن 

تعرض اللاعب يزن النعيمات لإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الأردن والعراق التي أقيمت في بطولة كأس العرب الماضية وخضع لعملية جراحية ويغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين9-7 أشهر.

وكانت إصابته ضربة موجعة لمنتخب الأردن حيث أنه يحتاج فترة طويلة من التأهيل لتعافيه في حين عدم وجود وقت كافي لبدأ البطولة.

منتخب السعودية يفقد مدافعه وليد الأحمد

أعلن نادي القادسية السعودي عن إصابة مدافعه وليد الأحمد بقطع في الرباط الصليبي وتعرض اللاعب للإصابة خلال الشوط الاول من مباراة القادسية وأهلي جدة دوري روشن السعودي.

وشكلت هذه الإصابة ضربة قوية لنادي القادسية الذي يعتمد على وليد الاحمدي بشكل أساسي في الدفاع ومن المقرر غياب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين8-6 أشهر مما يعني انتهاء موسمه الحالي وغيابه عن كأس العالم 2026.

غياب هوجو إيكتيكي عن منتخب فرنسا
أعلن نادي ليفربول رسميًا تعرض مهاجمه الفرنسي هوغو إيكيتيكي لتمزق في وتر أكيليس خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شهرا مما يعني انتهاء موسمه وغيابه عن كأس العالم.12-6  الإصابة خطيرة وتتطلب تدخلا جراحيا ومدة غياب.

غياب جاك جريليش عن منتخب إنجلترا 
تأكد انتهاء موسم جاك جريليش لاعب خط وسط إيفرتون المعار من مانشستر سيتي، بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر إجهادي في القدم. 


الإصابة التي حدثت في يناير 2026 هددت مشاركته في كأس العالم 2026 حيث سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة مما يمثل ضربة قوية لفريقه في الدوري الإنجليزي.

