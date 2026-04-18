عمر مرموش: طموحنا يتجاوز المشاركة في مونديال 2026 ونسعى لمنافسة الكبار

كشف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن طموحات منتخب مصر قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال صيف العام الحالي.

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة تاريخية لـ48 منتخبًا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في أكبر نسخة بتاريخ المونديال.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أكد مرموش أن طموحات “الفراعنة” لا تقتصر على مجرد الظهور في البطولة، مشددًا على أن المنتخب لا يسعى لخوض ثلاث مباريات فقط، بل يهدف إلى منافسة أقوى المنتخبات على الساحة العالمية.

وأوضح أن الهدف الأول يتمثل في تجاوز دور المجموعات، ثم التعامل مع كل مباراة على حدة، مع الثقة الكاملة في قدرات اللاعبين والرغبة في تقديم صورة مشرفة تليق باسم مصر في المحفل العالمي.

وعلى الصعيد الشخصي، أشار مرموش إلى اشتياقه للأجواء المصرية، خاصة الطعام، مؤكدًا أن ارتباطه بوطنه لا يتغير، وأنه يحرص على العودة كلما أتيحت له الفرصة، واضعًا نصب عينيه تمثيل بلاده بأفضل شكل ممكن.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.