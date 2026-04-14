قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد محيي مفاجأة المسلسل | اللعبة الحلقة 3 .. تفاصيل وسردية كوميدية مثيرة
ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر
الأنبياء أكثر ابتلاء.. خالد الجندي: الزمن يمتحنك قبل أن يعلمك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشاذلي: مونديال ماسترز السباحة بالزعانف بلا شكوى.. ومصر نموذجًا في التنظيمي العالمي

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
محمد سمير

أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تقديم نسخة استثنائية من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز، مشددا على أن النجاح التنظيمي الذي شهدته البطولة يؤكد مكانة مصر كقبلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح الشاذلي في تصريحاته عقب نهاية المنافسات أن البطولة سارت وفق أعلى المعايير الدولية، قائلا "أكثر ما يسعدنا هو تأكيد مسؤولي الاتحاد الدولي على عدم تلقي أي اعتراضات أو شكاوى من الوفود المشاركة، وهو مؤشر نجاح يعكس حجم التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح البطولة".

وأضاف "اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة البطولة جاء موفقا، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وأجواء مثالية، وخبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية، ما ساهم في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر". 

وأكمل "الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لديه خطة طموحة خلال الفترة المقبلة لتطوير اللعبة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة، والاهتمام بالمواهب الناشئة، وزيادة الاحتكاك الدولي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي".

واختتم الشاذلي "اتوجه بالشكر لكل من ساهم في إظهار البطولة بهذا الشكل المشرف، مؤكدا أن الطموح المصري في عالم الغوص والإنقاذ لا حدود له، وأن القادم سيشهد المزيد من الفعاليات التي تضع مصر دائما في المقدمة".
واختتمت أمس الأثنين منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز 2026، والتي اقيمت في حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 133 سباحاً وسباحة يمثلون 19 دولة و38 نادياً عالمياً.

وتمكن السباحون المصريون من اعتلاء منصات التتويج بإجمالي 72 ميدالية على مدار يومي المنافسات، وجاء الحصاد كالتالي:

نتائج اليوم الأول:
اكتسحت الأندية المصرية المنافسات في اليوم الافتتاحي بحصد 39 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات، 13 فضية، 18 برونزية).

نتائج اليوم الثاني: 
وفي ثاني ايام البطولة واصل أبطال مصر تألقهم حيث تمكنوا من إضافة 33 ميدالية جديدة (4 ذهبيات، 13 فضية، 16 برونزية)، ليرتفع الإجمالي النهائي إلى 72 ميدالية، وسط تألق لافت لأندية الصيد، سموحة، هليوبوليس، إنبي، والغابة.

أثبتت البطولة قوتها الفنية بتحطيم 20 رقماً قياسياً عالمياً (CMAS World Records) على أرض شرم الشيخ.

