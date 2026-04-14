جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير

أكد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن فريقه يستهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري، مشددًا على صعوبة المواجهة المقبلة أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

أوضح جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي، أن المباراة لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس، مؤكدًا أن الفريق استعد بشكل جيد على المستويين الذهني والتكتيكي، في ظل الضغط الكبير لتحقيق لقب الدوري.

أشار المدرب البرتغالي إلى ثقته في الحكام السعوديين، رافضًا الانشغال بهوية حكم اللقاء قبل المباراة، ومؤكدًا أن تركيزه منصب على إعداد الفريق وتحليل المنافس.

أضاف أن جميع المباريات المتبقية تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل المنافسة المباشرة مع فرق القمة، مشيرًا إلى أن النصر يتصدر حاليًا ويعلم منذ بداية الموسم طبيعة الصراع على اللقب.

تطرق جيسوس للحديث عن النجم كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه رغم كونه أحد أعظم لاعبي العالم، إلا أنه يتميز بشغف كبير ورغبة دائمة في حصد البطولات، مع وجود تنسيق مستمر لتفادي تعرضه للإجهاد.

كما أوضح أن بعض اللاعبين يعانون من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وهو ما يدفع الجهاز الفني لتقييم جاهزية العناصر قبل كل مواجهة لاختيار التشكيل الأنسب.

وعن مستقبله مع الفريق، أكد جيسوس أن حمله لعلم النصر في إحدى المباريات كان تعبيرًا عن تقديره لجماهير النادي، مشددًا على أن تركيزه الكامل ينصب على الموسم الحالي، دون اتخاذ قرارات بشأن مستقبله في الوقت الراهن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تضافر الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.