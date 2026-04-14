إصابة يوسف لؤلؤ نجم بيونتي جينيل الإسباني

تعرض يوسف لؤلؤ، قائد منتخب مصر للشباب ونجم نادي بيونتي جينيل الإسباني، للإصابة في الكاحل بعد مشاركته الأخيرة في الدوري الإسباني.

وشعر لؤلؤ بآلام في الكاحل وهي الاصابة التي كان تعرض لها منذ فترة، بعد قرار الجهاز الفني للفريق الإسباني باشراك يوسف في المباريات بسبب وضع الفريق في الدوري وحاجاته الماسة لخدماته.

ويجري يوسف الآن جلسات علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريقه الإسباني، على أن يبدأ مرحلة التأهيل البدني خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

فيما يدرس الفريق الطبي للاعب عودته إلى مصر من أجل تأهيله واعطائه الوقت الكافي قبل العودة إلى المباريات، حتى لا تعود آلام الكاحل مرة أخرى.

ومن المقرر أن يغيب قائد منتخب مصر للشباب عن الملاعب لمدة 20 يوم، وفقًا للتشخيص الطبي، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لتحديد موعد عودته الرسمية للمباريات.