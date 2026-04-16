مونديال 2026 بلا نجوم كبار.. غيابات مؤثرة رغم التوسعة التاريخية في البطولة

أمينة الدسوقي

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نسخة استثنائية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينما تفتح هذه التوسعة الباب أمام منتخبات جديدة لكتابة التاريخ، فإنها في المقابل تكشف عن مفارقة لافتة تتمثل في غياب عدد من أبرز نجوم اللعبة عن الحدث العالمي.

ورغم الطابع الاحتفالي للنسخة المقبلة، إلا أن التصفيات القارية كانت قاسية على العديد من الأسماء اللامعة، حيث فشلت منتخبات عريقة في حجز مقاعدها، بينما تعرض بعض اللاعبين لإصابات حرمتهم من الظهور في أكبر مسرح كروي.

صدمة متجددة إيطاليا خارج الحسابات

للمرة الثالثة على التوالي، يغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم، في واحدة من أكبر مفاجآت الكرة الأوروبية هذا الغياب يعني حرمان الجماهير من مشاهدة أسماء بارزة مثل الحارس جيانلويجي دوناروما، والمدافعين أليساندرو باستوني وريكاردو كالافيوري، إضافة إلى لاعب الوسط ساندرو تونالي، الذين يمثلون العمود الفقري لـ"الآتزوري".

إفريقيا تفقد بريقها الهجومي

لم تكن القارة الإفريقية بمنأى عن المفاجآت، حيث ودعت نيجيريا التصفيات مبكرا بعد خسارة صادمة، ليغيب عن المونديال أحد أبرز مهاجمي العالم فيكتور أوسيمين، إلى جانب زميله أديمولا لوكمان كما انضمت الكاميرون إلى قائمة الغائبين، مما يحرم الجماهير من متابعة مهارات برايان مبويمو وحضور كارلوس باليبا في وسط الملعب.

نهاية حلم الظهور الأخير

يتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائمة الغائبين، بعد فشل منتخب بلاده في التأهل وببلوغه 37 عاماً، يبدو أن أحد أعظم المهاجمين في جيله قد فقد فرصته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم، في نهاية مؤثرة لمسيرة دولية حافلة.

إصابة تحرم فرنسا من موهبة صاعدة

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الشاب هوغو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، خلال مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى غيابه عن البطولة، رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه.

قائمة أبرز الغائبين عن مونديال 2026

تشمل قائمة النجوم الذين سيفتقدهم المونديال مجموعة من الأسماء اللامعة:

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

هوغو إيكيتيكي (فرنسا)

دومينيك سوبوسلاي (المجر)

أليساندرو باستوني (إيطاليا)

برايان مبويمو (الكاميرون)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

سيرهو غيراسي (غينيا)

يان أوبلاك (سلوفينيا)

أديمولا لوكمان (نيجيريا)

دوسان فلاهوفيتش (صربيا)

ريكاردو كالافيوري (إيطاليا)

ساندرو تونالي (إيطاليا)

بنيامين سيسكو (سلوفينيا)

كارلوس باليبا (الكاميرون)

مونديال 2026 نسخة تاريخية بملامح جديدة

تحمل بطولة كأس العالم 2026 طابعا استثنائيا، إذ تُقام لأول مرة في ثلاث دول، وبنظام جديد يضم 48 منتخبا، ما يعزز من فرص التمثيل القاري ويمنح منتخبات صاعدة فرصة الظهور على الساحة العالمية هذا التوسع يعكس توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية.

ورغم الغيابات المؤثرة، يُتوقع أن تشهد البطولة مستويات تنافسية عالية، مع بروز نجوم جدد يسعون لفرض أسمائهم في التاريخ فالمونديال، بطبيعته، لا يتوقف عند الغائبين بقدر ما يفتح المجال دائما أمام أبطال جدد لكتابة فصولهم الخاصة في سجل كرة القدم العالمية.

