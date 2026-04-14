إيران تطلب ضمانات أمنية من فيفا قبل مونديال 2026.. والاتحاد الدولي يتمسك بإقامة المباريات في أمريكا

يعتزم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على ضمانات أمنية إضافية، تتعلق بتأمين بعثة منتخب إيران خلال مشاركته في كأس العالم 2026، في ظل تمسك الفيفا بإقامة مباريات المنتخب داخل الولايات المتحدة وفق الجدول المعتمد.

ويأتي هذا التحرك في وقت يرفض فيه الاتحاد الدولي أي مقترحات لنقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك، مؤكدًا الالتزام الكامل بالخطة التنظيمية للبطولة، التي ستُقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن قرار مشاركة منتخب إيران في المونديال سيظل مرهونًا بتوفير ضمانات كافية لسلامة البعثة، حيث تسعى طهران إلى تأمين شامل داخل وخارج الملاعب طوال فترة تواجد الفريق في الأراضي الأمريكية، خاصة في ظل حساسية بعض المباريات والظروف السياسية المحيطة.

في المقابل، حسم الفيفا موقفه بشكل نهائي، رافضًا أي تعديل على أماكن إقامة المباريات، وهو ما أكدته أيضًا كلوديا شينباوم، مشيرة إلى أن تغيير الملاعب المحددة يتطلب ترتيبات لوجستية معقدة يصعب تنفيذها في الوقت الحالي.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران مع استمرار التوترات، خاصة أن المنتخب كان من المقرر أن يخوض مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل، ضمن منافسات البطولة التي تنطلق في يونيو 2026.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب مصر ومنتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.