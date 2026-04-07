انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قبل انطلاق كأس العالم 2026 .. طلب جديد لمنتخب ايران وفيفا يتمسك بقراره.. اعرف القصة كاملة

كأس العالم
كأس العالم

تتجه الأنظار إلى ما قبل انطلاق كأس العالم 2026 ليس فقط من زاوية الاستعدادات الفنية والتنظيمية ولكن أيضًا بسبب تصاعد أزمة سياسية قد تلقي بظلالها على مشاركة منتخب إيران في البطولة في ظل تمسك طهران بمطلب تغيير أماكن مبارياتها داخل الولايات المتحدة وانتظار رد حاسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”.

وأعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي أن الحكومة الإيرانية لن تحسم موقفها النهائي من المشاركة في المونديال إلا بعد تلقي رد رسمي من فيفا بشأن طلب نقل مباريات المنتخب من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي هذا التحرك في ظل تمسك الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمطلبه بدعوى الظروف السياسية والأمنية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة وهو ما تعتبره طهران عاملًا مؤثرًا على مشاركة المنتخب في الأراضي الأمريكية.

تمسك فيفا بالجدول 

في المقابل يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم متمسك حتى الآن بخطة البطولة كما هي دون أي تعديلات حيث سبق لرئيسه جياني إنفانتينو أن أكد أن جميع المنتخبات ستخوض مبارياتها وفق الجدول المعلن مسبقًا.

هذا التباين في المواقف بين الطرفين يضع الأزمة في دائرة مفتوحة خاصة مع غياب أي إعلان رسمي عن قبول أو رفض الطلب الإيراني حتى الآن.

قرار معلق

الملف لا يقف عند حدود الاتحاد الإيراني فقط بل يمتد إلى مستوى الحكومة التي أكدت أن القرار النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم لن يكون رياضيًا فقط بل سيخضع لمراجعة مجلس الوزراء بناءً على التطورات وردود الفعل الدولية.

هذا الموقف يعكس حجم التعقيد الذي يحيط بملف المشاركة في وقت تواصل فيه إيران استعداداتها الفنية تحسبًا لجميع السيناريوهات.

مجموعة صعبة ومباريات على الأراضي الأمريكية

بحسب الجدول الحالي يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في المجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية حيث يواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس قبل أن يختتم دور المجموعات أمام منتخب مصر في سياتل.

وهو ما يزيد من حساسية الموقف الإيراني تجاه إقامة المباريات داخل الولايات المتحدة تحديدًا.

منتخب تأهل مبكرًا لكن مستقبله غامض

وكان منتخب إيران قد ضمن التأهل مبكرًا إلى كأس العالم ليصبح من أوائل المنتخبات المتأهلة إلى جانب الدول المستضيفة واليابان ونيوزيلندا قبل أن تدخل الأزمة السياسية لتفتح باب الشكوك حول مشاركته الفعلية في البطولة.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بالانسحاب أو المقاطعة فإن التصريحات المتتالية من المسؤولين الإيرانيين تعكس حالة من عدم الاستقرار في الموقف النهائي.

تحضيرات مشوشة وتأثيرات تتجاوز كرة القدم

الأزمة لم تتوقف عند التصريحات الرسمية بل امتدت لتؤثر على التحضيرات الدولية بعدما تم تعديل أو إلغاء بعض المباريات الودية لمعسكرات منتخبات مختلفة ونقل بعضها إلى دول أخرى مثل تركيا.

كما انعكست التطورات السياسية على البيئة العامة المحيطة بالبطولة سواء من حيث التوترات داخل الولايات المتحدة أو النقاشات حول الجاهزية التنظيمية.

نسخة استثنائية تواجه اختبارات مبكرة

تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة نسخة تاريخية من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.

لكن الأزمة الإيرانية تفتح الباب أمام تساؤلات مبكرة حول مدى قدرة البطولة على الفصل بين السياسة والرياضة خاصة مع استمرار الخلافات دون حل واضح حتى الآن.

لطالما أكد مسؤولو الفيفا أن كرة القدم قادرة على توحيد الشعوب إلا أن التطورات الحالية تضع هذا الشعار أمام اختبار حقيقي في ظل مشاركة منتخب في بطولة تُقام في دولة ترتبط معها بعلاقات سياسية متوترة.

