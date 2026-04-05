الرباط الصليبي يبعد نجم هولندا عن كأس العالم

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي اليوم الأحد، أن قائده جيردي شوتن، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق ضد أوتريخت، مما استدعى إجراء عملية جراحية، وهو ما يعني استبعاد لاعب خط الوسط الهولندي من كأس العالم.

تعرض جيردي شوتن للإصابة في الشوط الثاني من مباراة السبت، التي انتهت بفوز فريقه 4-3 عندما التوى ركبته وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على نقالة.

وقال نادي آيندهوفن إن المزيد من الفحوصات التي أجريت اليوم الأحد، أكدت الإصابة التي تستغرق عادة من ستة إلى تسعة أشهر للشفاء التام.

وقال شوتن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" : "عندما حدث ذلك، شعرت على الفور أن هناك خطبًا ما".

وأضاف: "لا يزال لديك بصيص أمل بأن الأمر ليس سيئاً للغاية، ولكن للأسف تبين أن الأمر ليس كذلك، والصدمة كبيرة الآن، لكنني سأتجاوزها سريعًا".

شارك شوتن في 40 مباراة مع فريق آيندهوفن في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 28 مباراة في الدوري حيث يقتربون أكثر من تحقيق اللقب الثالث على التوالي.

وبعد ظهوره الدولي الأول في عام 2022، لعب شوتين 17 مباراة مع هولندا، وكانت آخر مرة لعب فيها 90 دقيقة كاملة في مباراة ودية انتهت بالتعادل مع الإكوادور الأسبوع الماضي.