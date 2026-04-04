حادث غامض يربك هولندا.. انفجار في مركز إسرائيلي يثير الذعر

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم "السبت"، عن بدء التحقيق في بلاغات عن انفجار وقع ليلًا في مركز إسرائيل بمدينة نايكيرك في وسط هولندا.

وأفاد بيان للشرطة الهولندية نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وأن الأضرار التي لحقت بالموقع، الذي تديره جمعية "مسيحيون من أجل إسرائيل" الخيرية، طفيفة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث مرتبطًا بسلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية في أوروبا منذ اندلاع الحرب في إيران، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت الشرطة الهولندية أنه لم يتم اعتقال أي شخص، ودعت الشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم.