خطة المونديال تنطلق 20 مايو.. حسام حسن يرسم ملامح معسكر الحسم ووديتين ناريتين

في إطار الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، وضع الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، برنامجًا متكاملًا للمعسكر الأخير، الذي ينطلق يوم 20 مايو المقبل، في خطوة حاسمة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف المدير الفني من هذا المعسكر الوقوف على الجاهزية النهائية للاعبين، مع فتح الباب أمام عناصر جديدة لمنحها فرصة إثبات الذات، في إطار سعيه لاختيار أفضل قائمة ممكنة للمونديال.

صلاح يقود القوة الضاربة

ومن المنتظر أن يتواجد النجم محمد صلاح ضمن المعسكر الختامي، بما يعزز القوة الهجومية للفراعنة، ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة العالمية.

راحة قصيرة قبل الانطلاق

ويستفيد الجهاز الفني من انتهاء مباريات مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز يوم 15 مايو، لمنح اللاعبين فترة راحة قصيرة، قبل بدء المعسكر يوم 20 من الشهر ذاته.

وديتان لتجهيز الفراعنة

ويتضمن برنامج الإعداد خوض مباراتين وديتين، الأولى داخل مصر على استاد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، قبل السفر إلى أمريكا، حيث يواجه المنتخب نظيره منتخب البرازيل يوم 6 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل المونديال.

في السياق ذاته، يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، مفاوضاته لحسم طرف الودية الأولى، حيث تتصدر قائمة الترشيحات منتخبات منتخب الأردن ومنتخب السودان ومنتخب البوسنة والهرسك.

ويترقب الجهاز الفني حسم هوية المنافس خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإعداد، بما يضمن أفضل جاهزية ممكنة للفراعنة قبل خوض تحدي كأس العالم.