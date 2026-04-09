فيفا يستبعد حكمين أفريقيين من مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن استبعاد الحكم السنغالي عيسى سي ونظيره الكونغولي جون جاك نادالا من قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، في قرار أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الكروية.

ويأتي هذا القرار على خلفية حالة الجدل التي ارتبطت بعدد من المباريات التي أدارها الحكمان خلال الفترة الماضية، والتي شهدت اعتراضات وانتقادات بشأن بعض القرارات التحكيمية المؤثرة.

وكان الحكم عيسى سي قد أدار مواجهة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي شهدت اعتراضات من جانب الفريق المصري على بعض قراراته داخل اللقاء.

في المقابل، أدار جون جاك نادالا المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، والتي أثارت بدورها جدلًا واسعًا، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، وهو القرار الذي ظل محل نقاش كبير بين المتابعين.

ويعكس قرار فيفا تشددًا متزايدًا في معايير اختيار الحكام للمحافل الكبرى، في ظل الحرص على تقليل الأخطاء التحكيمية وضمان أعلى درجات العدالة خلال البطولة الأهم عالميًا.