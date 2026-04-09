لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق فى يونيو المقبل، وتستضيفها 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 منتخباً.

ولأول مرة في تاريخ التحكيم المصري، يتواجد طاقم كامل في القائمة وهم: الدولى المصري، أمين عمر حكماً للساحة، والمساعدان الدوليان، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، حيث سيديرون أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو ، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، في نسخة تشهد توسيع عدد الفرق المشاركة، مقارنة بالبطولات السابقة.