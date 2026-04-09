اختيار طاقم تحكيم أردني في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اختيار طاقم تحكيم أردني للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات التحكيمية العربية على الساحة الدولية.

ويضم الطاقم كلًا من أدهم مخادمة كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين محمد البكار وأحمد مونس، الذين برزوا خلال السنوات الأخيرة في البطولات القارية والدولية.

ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة مميزة للطاقم الأردني، الذي نجح في إثبات حضوره في عدد من المنافسات الكبرى، ما أهّله لنيل شرف التواجد في الحدث الكروي الأهم عالميًا.

وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لحضور التحكيم العربي في بطولات كأس العالم، حيث يسعى الطاقم الأردني لتقديم أداء قوي يعكس تطور مستوى التحكيم في المنطقة، ويؤكد قدرته على إدارة المباريات الكبرى بكفاءة واحترافية.