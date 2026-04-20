قيود صارمة على الحكام قبل مونديال 2026

كشف الإعلامي محمد سعيد عبر حسابه على فيسبوك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تدخل لحل أزمة تأشيرات الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن معسكر الإعداد سينطلق في مدينة ميامي يوم 31 مايو.



وأوضح سعيد عبر حسابه علي فيسبوك" أن الفيفا أصدر تعليمات بعدم السماح للحكام بإدارة مباريات ودية للمنتخبات المشاركة في المونديال قبل البطولة، في حين لا توجد موانع من سفرهم لإدارة مباريات في دوريات خارجية.



ويأتي ذلك ضمن استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب FIFA لضمان جاهزية الحكام قبل انطلاق البطولة.