إبراهيم عادل ضمن 10 مواهب إفريقية مرشحة للتألق في مونديال 2026

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 تتجه الأنظار نحو جيل جديد من المواهب الإفريقية الصاعدة التي تستعد لفرض نفسها على المسرح العالمي في نسخة ينتظر أن تحمل الكثير من المفاجآت وبروز أسماء قد ترسم ملامح المستقبل.

وفي هذا السياق، كشفت مجلة Onze Mondial الفرنسية عن قائمة تضم أبرز 10 لاعبين من القارة السمراء مرشحين للتألق في المونديال المقبل المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توقعات بظهور أسماء شابة بقوة على الساحة العالمية.

وضمت القائمة مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية واعدة يتقدمهم الإيفواري أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد والذي يعد من أبرز المواهب الهجومية في أوروبا بفضل سرعته ومهاراته العالية وقدرته على صناعة الفارق.

كما تواجد ضمن الأسماء السنغالي إبراهيم مبايي الذي لفت الأنظار رغم حداثة سنه إلى جانب التونسي إسماعيل الغربي لاعب باريس سان جيرمان والذي يتميز برؤية مميزة داخل الملعب وقدرته على التحكم في نسق اللعب وصناعة الفرص.

وشهدت القائمة حضور الجزائري إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن إلى جانب المغربي بلال الخنوس، الذي يعد من أبرز لاعبي الوسط الشباب بفضل نضجه التكتيكي وقدرته على الربط بين الخطوط.

ومن مصر، برز اسم إبراهيم عادل ضمن القائمة، تأكيدا على مكانته كأحد أبرز المواهب العربية والإفريقية المنتظرة في المونديال المقبل لما يمتلكه من سرعة كبيرة وقدرة على صناعة الفرص من الجبهة اليسرى ما يجعله عنصرا هجوميا واعدا في صفوف المنتخب الوطني.

ويخوض إبراهيم عادل تجربة احترافية في أوروبا مع نادي نوردشيلاند حيث بدأ في تثبيت أقدامه تدريجيا إلى جانب ظهوره مع منتخب مصر منذ عام 2024 ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025.

كما شملت القائمة الغاني عبد الفتاح إسحاقو والجنوب إفريقي أوزوين أبوليس إضافة إلى مهاجم الرأس الأخضر دايلون روشا ليفرامينتو، الذي يعد من الأسماء المرشحة بقوة لترك بصمة واضحة في الحدث العالمي المرتقب