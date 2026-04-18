جدل واسع حول نهائي مونديال 2026.. هل يتحول إلى نسخة «سوبر بول» استثنائية؟

تداولت تقارير إعلامية حديثة معلومات مثيرة للجدل حول تنظيم نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، والذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مختلفة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن هناك مقترحات لتطبيق بعض أنظمة العرض الترفيهي المشابهة لبطولة السوبر بول الأمريكية داخل المباراة النهائية، بهدف تعزيز التجربة الجماهيرية وزيادة العوائد التسويقية للحدث.

وتشير هذه التقارير إلى احتمالية إدخال فقرات ترفيهية خلال المباراة، من بينها توقفات قصيرة في أوقات محددة، إضافة إلى عرض ترفيهي كبير بين الشوطين قد يمتد لنحو 30 دقيقة، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ البطولة.

كما تضمنت الأنباء حديثًا عن فترات توقف قصيرة خلال اللقاء، بهدف إتاحة الفرصة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه، في ظل توقعات بمباريات عالية الإيقاع وظروف مناخية مختلفة في بعض المدن المستضيفة.

في سياق متصل، أشارت المعلومات إلى أن أسعار تذاكر المباراة النهائية قد تصل إلى مستويات قياسية، حيث تبدأ من آلاف الدولارات، وقد تتجاوز حاجز 10 آلاف دولار للفئات الأعلى، ما يؤكد حجم الطلب المتوقع على حضور الحدث العالمي الأكبر في كرة القدم.

يُذكر أن نسخة 2026 ستكون الأولى التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، ومن بينها منتخب مصر، على أن تنطلق البطولة بمباراة افتتاحية تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، وسط ترقب عالمي كبير لهذا الحدث التاريخي.