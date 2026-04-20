حسام حسن يختار مقر معسكر منتخب مصر في أمريكا استعدادا لمونديال 2026

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إقامة معسكره التدريبي المغلق في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، وذلك في نهاية شهر مايو المقبل، ضمن خطة الإعداد المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026. 

ويأتي اختيار هذه الوجهة تحديدًا بهدف توفير بيئة هادئة تساعد اللاعبين على التركيز الكامل بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

أجواء هادئة لرفع التركيز الفني

يراهن الجهاز الفني على طبيعة مدينة كليفلاند الهادئة نسبيًا مقارنة بالمدن الكبرى، من أجل خلق مناخ مثالي للتحضير البدني والفني. ومن المنتظر أن يتخلل المعسكر برنامج تدريبي مكثف يشمل تدريبات تكتيكية وبدنية، بالإضافة إلى جلسات تحليل فني لرفع جاهزية اللاعبين قبل البطولة العالمية المرتقبة.

ودية قوية أمام البرازيل

يتخلل المعسكر مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، والتي ستُقام على ملعب هانتينغتون بانك فيلد. وتندرج هذه المباراة ضمن سلسلة لقاءات “الطريق إلى 2026”، حيث يسعى الجهاز الفني لاختبار قدرات اللاعبين أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ما يمنحهم خبرة مهمة قبل خوض المنافسات الرسمية.

بروفة أخيرة قبل تحديات المونديال

تمثل مواجهة “السيليساو” اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري، خاصة في ظل المجموعة القوية التي أوقعته فيها القرعة إلى جانب منتخبات مثل بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. ويهدف الجهاز الفني من هذه التجربة إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي، ومعالجة أي نقاط ضعف، وضمان دخول البطولة بأعلى درجات الجاهزية الفنية والذهنية

