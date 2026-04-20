اليوم.. صافرة البداية للتدريبات الرسمية في مونديال الرماية للناشئين

انطلقت التدريبات الرسمية لبطولة كأس العالم للرماية للناشئين، والتي تشمل مسابقات (المسدس، البندقية، والخرطوش)، وذلك داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء تنافسية مميزة تجمع نخبة من أبرز المواهب الشابة في اللعبة على مستوى العالم.

برنامج المنافسات والاجتماع الفني

وتشهد البطولة إقامة تدريبات رسمية لمنافسات بندقية الهواء 10 أمتار ومسدس الهواء 10 أمتار، وتدريبات الخرطوش، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية غداً، فيما يُعقد الاجتماع الفني للدول المشاركة في البطولة اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على جدول المنافسات وضمان سيرها وفقاً للوائح الدولية.

وتُقام فاعليات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 26 دولة من مختلف القارات، يمثلها أكثر من 255 رامٍ ورامية، في مشهد يعكس الزخم الدولي الكبير للبطولة، ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الأحداث في أجندة الرماية العالمية.

وجاء اختيار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لاستضافة المنافسات ليعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية الرياضية في مصر، حيث توفر المدينة منشآت حديثة وتجهيزات متطورة تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي للرماية، بما يضمن تنظيماً احترافياً يليق بالحدث.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن استضافة هذا الحدث العالمي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الناشئين، وإتاحة فرص الاحتكاك مع مدارس دولية مختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأعرب رئيس الاتحاد عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة، مشيراً إلى أن إقامة البطولة في العاصمة الجديدة تعكس حجم النهضة التي تشهدها مصر، كما تمنح الضيوف صورة حضارية متكاملة عن التطور العمراني والرياضي في البلاد.

وتحظى البطولة بدعم واسع من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، في إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى إخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرات لاعبي مصر الناشئين، مشدداً على أنهم يمتلكون الإمكانات لتقديم مستويات متميزة خلال البطولة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الرماية، ويعزز من حضور مصر على الساحة العالمية.