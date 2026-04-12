القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة 25 دولة

تستعد جمهورية مصر العربية لاستقبال واحدة من أبرز الفاعليات الرياضية الدولية، حيث تستضيف منافسات بطولة العالم للرماية للناشئين (المسدس – البندقية – الخرطوش)، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل 2026، في إطار توجه الدولة لتعزيز حضورها على الساحة الرياضية العالمية.

تشهد البطولة مشاركة واسعة تضم أكثر من 255 رامي ورامية يمثلون نحو 25 دولة من مختلف قارات العالم، في مشهد يعكس حجم الثقة الدولية في كفاءة التنظيم المصري، وقدرته على استضافة كبرى البطولات وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.

تُقام فاعليات البطولة على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، والتي أصبحت نموذجاً متطوراً للبنية التحتية الرياضية الحديثة، بفضل ما تتمتع به من تجهيزات عالمية وتقنيات متقدمة تواكب أحدث المواصفات الدولية، ما يجعلها وجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

تأتي استضافة هذه البطولة في سياق استراتيجية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، الهادفة إلى تطوير قطاع الناشئين، وفتح آفاق الاحتكاك مع المدارس العالمية المختلفة في اللعبة، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وإعداد جيل قادر على تحقيق إنجازات على المستوى الدولي.

كما تمثل البطولة فرصة مهمة لإبراز الطفرة التي شهدها قطاع الرياضة في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في إنشاء منشآت رياضية حديثة، جعلت من العاصمة الجديدة مركزاً متقدماً لاستضافة الفاعليات الدولية.

تحظى البطولة بدعم قوي من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تمكين الاتحادات الرياضية وتعزيز قدراتها على استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى.

كما يأتي هذا الحدث بدعم ومساندة من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في صورة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية، وتؤكد الحرص على خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

تحظى البطولة بدعم ورعاية عدد من الكيانات الوطنية الكبرى، في مقدمتها البنك الأهلي المصري برئاسة الأستاذ محمد الأتربي، بصفته الراعي الرئيسي للاتحاد المصري للرماية، إلى جانب شركة الشبه المصرية برئاسة الأستاذ محمد عادل حسني، راعي الاتحاد، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي لدعم واستضافة الفاعليات الدولية الكبرى.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن استضافة بطولة العالم للرماية للناشئين تعكس استمرار النجاحات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، مشدداً على أن هذه البطولة تمثل دليلاً واضحاً على ثقة الاتحاد الدولي للرماية في الإمكانات المصرية.

وأوضح أن الاتحاد يرحب بكافة الوفود المشاركة، ويحرص على تقديم نسخة متميزة من البطولة تليق باسم مصر، خاصة في ظل ما تمتلكه العاصمة الجديدة من منشآت رياضية متطورة تضاهي كبرى الميادين العالمية.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين المصريين الناشئين للاحتكاك بالمستويات العالمية، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للمنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن دعم المواهب الشابة يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على تقديم أداء قوي ومشرف، بما يعزز من مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول الداعمة لرياضة الرماية على المستويين الإقليمي والدولي.