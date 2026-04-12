هنجيب حق الأهلي.. تعليق سيد عبدالحفيظ بعد إلغاء جلسة استماع ركلة جزاء سيراميكا

قرر اتحاد الكرة إلغاء جلسة وفد النادي الأهلي مع لجنة الحكام بعد تمسك الجبلاية بحضور فردين فقط من ممثلي القلعة الحمراء.

وحضر وفد من النادي الأهلي ضم سيد عبد الحفيظ والخبير التحكيمي ناصر عباس والخبير الفني محمد فكري إضافة إلى مسؤول الإعلام جمال جبر إلى اتحاد الكرة في مركز المنتخبات بمدينة 6 اكتوبر لحضور جلسة الاستماع لمحادثة الـ var في أزمة ركلة الجزاء بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

من جانبه قال سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات عقب إنتهاء جلسة الإستماع: قرار منعي من التواجد فى محادثة الـ var غير قانوني على الإطلاق وسندافع عن حقوق النادى الأهلي بشتي الطرق.

أضاف: أرسلنا خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة وجاء الرد بتحديد جلسة استماع يوم الأحد في تمام الساعة 12.

واصل: حضر وفد النادي الأهلي في الموعد المحدد لكن فوجئنا بمحاولة تحديد الأطراف المسموح لها بحضور الجلسة والاستماع وهو ما يتعارض مع اللائحة.