الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميندي: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي.. ومحرز لاعب «ساحر» وبوفون لا يُنسى

ميندي
ميندي
إسلام مقلد

كشف السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، كواليس مثيرة من رحلته مع “الراقي”، مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل النادي، ومشيدًا بزميله رياض محرز، كما استعاد موقفًا إنسانيًا مع الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون.

الاعتزال بقميص الأهلي

وقال ميندي، في تصريحات عبر بودكاست “The Mo Show”، إنه لا يفكر في مغادرة الأهلي، مشيرًا إلى أن فكرة إنهاء مسيرته داخل النادي واردة، مضيفًا: “لا أرى نفسي في مكان آخر، هذا النادي يمنحني كل شيء ويساعدني على تقديم أفضل مستوياتي”.

وأكد أن تجربته مع الأهلي كان لها دور كبير في تألقه مع منتخب السنغال، مشددًا على أن دعم النادي والإدارة والجماهير كان سببًا رئيسيًا في تطوره.

 

أزمة صنعت النجاح

وتطرق الحارس السنغالي لفترة صعبة مر بها الفريق، موضحًا أنها كانت نقطة تحول، قائلاً إن الجماهير وقفت بقوة خلف النادي خلال تلك المرحلة، رغم حالة عدم الاستقرار، وهو ما ساهم في تحقيق النجاحات لاحقًا.

وأضاف: "ما حققناه من ألقاب آسيوية ومحلية جاء بفضل دعم الجماهير، كانوا العامل الحاسم في أصعب الأوقات".

إشادة خاصة بمحرز

وأثنى ميندي على قدرات رياض محرز، واصفًا إياه بـ“اللاعب الساحر”، مؤكدًا أنه يمتلك ذكاءً كبيرًا في قراءة اللعب، ولمسة أولى مميزة، مشيرًا إلى أن وجوده مع الفريق صنع الفارق بشكل واضح.

ذكرى خاصة مع بوفون

كما استعاد ميندي موقفًا جمعه ببوفون، موضحًا أنه كان من أشد المعجبين به، وأن الأخير طلب قميصه بعد إحدى المباريات في فرنسا، قبل أن يتأخر وصول قميص بوفون له.

واختتم: "بعد سنوات، تواصلنا مجددًا، وفي نفس اليوم الذي فزت فيه بجائزة The Best، وصلني قميص بوفون.. كان يومًا لا يُنسى في مسيرتي".

