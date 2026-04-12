أحمد عبد الباسط: اتحاد الكرة يرفض حضور وفد النادي الأهلي لهذا السبب

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط رفض اتحاد الكرة السماح بدخول وفد النادي الاهلي بالدخول لعدم وجود من ينطبق عليهم الشروط .

وكتب أحمد عبد الباسط من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "اتحاد الكرة يرفض السماح لوفد الأهلي بحضور جلسة الاستماع لعدم وجود من ينطبق عليهم الشروط والوفد يغادر مقر اتحاد الكرة

كان الأهلي قد ارسل شكوي الي اتحاد الكرة يطلب فيها سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، والتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

وطالب الأهلي بالتحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

وواصل الأهلي في تصعيده بتقدمه بعد ظهر أمس بشكوي الي لجنة الإنضباط والإخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم المباارة بسبب تجاوزه في الثلاثي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.