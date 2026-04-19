تراجع أسعار اللحوم والأسماك وزيادة طفيفة في الدواجن بالأسواق اليوم

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأحد، 19 إبريل 2026، تراجع في أسعار اللحوم الحمراء وأغلب أنواع الأسماك، ورغم وجود ارتفاع بسيط في أسعار الفراخ، إلا أن الوفرة في المعروض ساهمت في استقرار الكثير من الأصناف في ختام تعاملات اليوم.

وبالنسبة لأسعار اللحوم والدواجن، فقد نزل سعر كيلو اللحمة الطازجة بمقدار 10.59 جنيه، ليكون متوسط سعر الكيلو 430.5 جنيه، بعدما كان يباع بأسعار أعلى في الأيام الماضية، وتتراوح الأسعار في الأسواق حالياً ما بين 370.54 و467 جنيه حسب المنطقة والمحل.

أما الدواجن الطازجة، فزادت زيادة بسيطة بنحو جنيه و18 قرشاً، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 110.02 جنيه.

أما أسعار الأسماك اليوم، فكان الخبر الأبرز هو الانخفاض الكبير في سعر الجمبري الجامبو، حيث تراجع سعره حوالي 60 جنيه ليسجل 599.26 جنيه للكيلو، وتراجع سعر الجمبري الوسط إلى 341.38 جنيه، والجمبري الصغير إلى 238.95 جنيه، في حين وصل سعر الجمبري الممتاز إلى 445.78 جنيه.

وسجلت أسماك الثعابين انخفاضاً واضحاً لتصل إلى 325.59 جنيه، وتراجع سعر سمك موسى بمقدار 49.88 جنيه ليصبح ب 282.22 جنيه للكيلو.

وعن الأصناف الشعبية التي تهم أغلب المصريين، فقد تراجع سعر البلطي الممتاز ليصل إلى 100.24 جنيه للكيلو، والبلطي الأسواني 95 جنيه، والبلطي الصغير 69.59 جنيه، وفيليه البلطي 171.38 جنيه.

وانخفضت أسعار السبيط إلى 360.33 جنيه، والكابوريا إلى 151.9 جنيه، والبربوني الممتاز إلى 221.02 جنيه.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأسماك المجمدة بشكل طفيف، حيث وصل الماكريل إلى 166 جنيه والسردين إلى 118.9 جنيه.

وفي ختام التعاملات، استقرت أسعار سمك الوقار عند 296.56 جنيه، والقاروص عند 262.5 جنيه، والشعور عند 212.96 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز 184.56 جنيه، والمرجان الوسط 147.14 جنيه، بينما وصلت أسعار المكرونة السويسي إلى 124 جنيه والمكرونة الخليجي إلى 119.47 جنيه للكيلو.