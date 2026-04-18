الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
البلطي بـ 104 جنيهات والجمبري الوسط 358 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم السبت

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت
رانيا أيمن

تشهد الأسواق المحلية حالة من التغيرات اليومية في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في ظل تأثرها بحركة العرض والطلب وتوافر المعروض داخل الأسواق. وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل 2026 تفاوتًا بين الارتفاع والانخفاض، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية فقد جاءت أسعار الأسماك اليوم كالتالي:

ارتفع سعر كيلو الجمبري الوسط ليصل إلى 358.7 جنيه بزيادة قدرها 18.7 جنيه، بينما شهدت أنواع أخرى تراجعًا، حيث انخفض سعر الجمبري الجامبو ليسجل 660 جنيه للكيلو، وتراجع الجمبري الصغير إلى 246.96 جنيه.

وفيما يخص الأسماك الشعبية، سجل البلطي الممتاز انخفاضًا ليصل إلى 104.84 جنيه للكيلو، كما تراجع البلطي الأسواني ليسجل 92.86 جنيه، ووصل سعر الفيليه البلطي إلى 164.38 جنيه بتراجع قدره 22.29 جنيه.

وبالنسبة لأسماك الماكريل والسردين، فقد سجل الماكريل المجمد ارتفاعًا ليصل إلى 156.46 جنيه للكيلو، في حين انخفض سعر السردين المجمد ليسجل 103.57 جنيه. 

وشهدت أسعار المكرونة السويسي استقرارًا عند 128 جنيه، بينما سجلت المكرونة الخليجي 122.38 جنيه.

وفي قطاع الأصناف الفاخرة، ارتفع سعر كيلو السبيط ليصل إلى 389.52 جنيه بزيادة قدرها 46.66 جنيه، كما سجلت الثعابين 419.05 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 80.3 جنيه. 

وسجل الوقار 293.33 جنيه، بينما انخفض القاروص ليصل إلى 276 جنيه.

وعلى صعيد الأصناف الأخرى، انخفضت أسعار الكابوريا لتسجل 175.65 جنيه للكيلو، وتراجع قشر البياض إلى 170.23 جنيه. 

وسجل المرجان الممتاز 211.2 جنيه، بينما سجل البربوني الممتاز 254.35 جنيه للكيلو.

الأسماك أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم سعر الجمبري اليوم سعر البلطي اليوم

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته

الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «من مقاصد الشريعة – حفظ النفس»

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

