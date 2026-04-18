البلطي بـ 104 جنيهات والجمبري الوسط 358 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم السبت

تشهد الأسواق المحلية حالة من التغيرات اليومية في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في ظل تأثرها بحركة العرض والطلب وتوافر المعروض داخل الأسواق. وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل 2026 تفاوتًا بين الارتفاع والانخفاض، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية فقد جاءت أسعار الأسماك اليوم كالتالي:

ارتفع سعر كيلو الجمبري الوسط ليصل إلى 358.7 جنيه بزيادة قدرها 18.7 جنيه، بينما شهدت أنواع أخرى تراجعًا، حيث انخفض سعر الجمبري الجامبو ليسجل 660 جنيه للكيلو، وتراجع الجمبري الصغير إلى 246.96 جنيه.

وفيما يخص الأسماك الشعبية، سجل البلطي الممتاز انخفاضًا ليصل إلى 104.84 جنيه للكيلو، كما تراجع البلطي الأسواني ليسجل 92.86 جنيه، ووصل سعر الفيليه البلطي إلى 164.38 جنيه بتراجع قدره 22.29 جنيه.

وبالنسبة لأسماك الماكريل والسردين، فقد سجل الماكريل المجمد ارتفاعًا ليصل إلى 156.46 جنيه للكيلو، في حين انخفض سعر السردين المجمد ليسجل 103.57 جنيه.

وشهدت أسعار المكرونة السويسي استقرارًا عند 128 جنيه، بينما سجلت المكرونة الخليجي 122.38 جنيه.

وفي قطاع الأصناف الفاخرة، ارتفع سعر كيلو السبيط ليصل إلى 389.52 جنيه بزيادة قدرها 46.66 جنيه، كما سجلت الثعابين 419.05 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 80.3 جنيه.

وسجل الوقار 293.33 جنيه، بينما انخفض القاروص ليصل إلى 276 جنيه.

وعلى صعيد الأصناف الأخرى، انخفضت أسعار الكابوريا لتسجل 175.65 جنيه للكيلو، وتراجع قشر البياض إلى 170.23 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز 211.2 جنيه، بينما سجل البربوني الممتاز 254.35 جنيه للكيلو.