تباين في أسعار الأسماك .. تراجع الجمبري والسبيط واستقرار البلطي اليوم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الفاخرة، في مقدمتها الجمبري والسبيط، بينما سجلت بعض الأنواع الأخرى استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا.

وأظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في أسعار الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب انخفاض حاد في أسعار السبيط وثعابين السمك، في مقابل استقرار أسعار بعض الأسماك الشعبية مثل البلطي.

أسعار الجمبري والكابوريا

• الجمبري الجامبو: 611.43 جنيه للكيلو (تراجع 68.13 جنيه)

• الجمبري الممتاز: 475.08 جنيه للكيلو

• الجمبري الوسط: 360.52 جنيه للكيلو

• الكابوريا: 159.04 جنيه للكيلو (تراجع 32.8 جنيه)

أسعار البلطي والأسماك الشعبية

• البلطي الممتاز: 101.51 جنيه للكيلو (زيادة طفيفة بنحو 9 جنيهات)

• البلطي الأسواني: 96.29 جنيه للكيلو

• فيليه البلطي: 187.55 جنيه للكيلو

أسعار الأسماك المجمدة

• الماكريل المجمد: 160.18 جنيه للكيلو

• السردين المجمد: 117.28 جنيه للكيلو

أسعار الأصناف الفاخرة

• السبيط: 361.4 جنيه للكيلو (تراجع 113.83 جنيه)

• ثعابين السمك: 351.32 جنيه للكيلو (تراجع 164.54 جنيه)

• سمك موسى: 268.85 جنيه للكيلو

• القشر بياض: 160.1 جنيه للكيلو

أسعار أصناف أخرى

• القاروص: 260.91 جنيه للكيلو

• الوقار: 272.59 جنيه للكيلو

• البربوني (ممتاز): 217.55 جنيه للكيلو

• المرجان (ممتاز): 180.38 جنيه للكيلو

• المكرونة السويسي: 125.76 جنيه للكيلو

• الشعور: 206.5 جنيه للكيلو

ويعكس هذا التباين حالة من التغيرات المستمرة في سوق الأسماك، والتي تتأثر بعوامل العرض والطلب ومواسم الصيد، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع داخل الأسواق المحلية.