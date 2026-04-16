اقتصاد

تباين في أسعار الأسماك .. تراجع الجمبري والسبيط واستقرار البلطي اليوم

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الفاخرة، في مقدمتها الجمبري والسبيط، بينما سجلت بعض الأنواع الأخرى استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا.

وأظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في أسعار الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب انخفاض حاد في أسعار السبيط وثعابين السمك، في مقابل استقرار أسعار بعض الأسماك الشعبية مثل البلطي.

أسعار الجمبري والكابوريا

• الجمبري الجامبو: 611.43 جنيه للكيلو (تراجع 68.13 جنيه)

• الجمبري الممتاز: 475.08 جنيه للكيلو

• الجمبري الوسط: 360.52 جنيه للكيلو

• الكابوريا: 159.04 جنيه للكيلو (تراجع 32.8 جنيه)

أسعار البلطي والأسماك الشعبية

• البلطي الممتاز: 101.51 جنيه للكيلو (زيادة طفيفة بنحو 9 جنيهات)

• البلطي الأسواني: 96.29 جنيه للكيلو

• فيليه البلطي: 187.55 جنيه للكيلو

أسعار الأسماك المجمدة 

• الماكريل المجمد: 160.18 جنيه للكيلو

• السردين المجمد: 117.28 جنيه للكيلو

أسعار الأصناف الفاخرة

• السبيط: 361.4 جنيه للكيلو (تراجع 113.83 جنيه)

• ثعابين السمك: 351.32 جنيه للكيلو (تراجع 164.54 جنيه)

• سمك موسى: 268.85 جنيه للكيلو

• القشر بياض: 160.1 جنيه للكيلو

أسعار أصناف أخرى

• القاروص: 260.91 جنيه للكيلو

• الوقار: 272.59 جنيه للكيلو

• البربوني (ممتاز): 217.55 جنيه للكيلو

• المرجان (ممتاز): 180.38 جنيه للكيلو

• المكرونة السويسي: 125.76 جنيه للكيلو

• الشعور: 206.5 جنيه للكيلو

ويعكس هذا التباين حالة من التغيرات المستمرة في سوق الأسماك، والتي تتأثر بعوامل العرض والطلب ومواسم الصيد، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع داخل الأسواق المحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد