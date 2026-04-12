رقابة مشددة على الأسماك.. سلامة الغذاء يكثف التفتيش على 792 منشأة مسجلة

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها الرقابية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، في إطار خطة تستهدف تعزيز سلامة المنتجات البحرية المتداولة في السوق المحلي ودعم جودة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية.

وأوضح تقرير للهيئة حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية نفذت 13 زيارة ميدانية خلال الأسبوع الماضي في عدد من المحافظات الساحلية، من بينها بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات شملت مراكب وسفن الصيد، إلى جانب مصانع تجهيز وتصنيع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وكذلك شركات التصدير والتجهيز العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الحملات الرقابية استهدفت التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة في مختلف مراحل التداول، بدءًا من عمليات الصيد والنقل والتجهيز، وصولًا إلى التخزين والتصدير.

كما تضمنت الجولات التفتيشية مراجعة إجراءات السلامة داخل المنشآت العاملة بالقطاع، والتأكد من تطبيق قواعد النظافة والتخزين السليم، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بلغ 792 منشأة، تتنوع ما بين مصانع تجهيز وتصنيع، وموردين، ومراكب صيد، ومزارع سمكية في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف الرقابة على هذا القطاع، في إطار دعم جودة المنتجات البحرية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان وصول منتجات آمنة وصحية للمستهلكين.