الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي.. خاص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفاع قيمة واردات من الغاز الطبيعي 656.8 مليون دولار يناير 2026، وفقا لبيانات إحصائية حصل عليها موقع صدى البلد، وذلك مقابل 634.3 مليون دولار يناير 2025 بنسبة اتفاع قدرها 3.6%.

البترول الخام

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 109.9 مليون دولار يناير 2026 مقابل 2.8 مليون دولار يناير 2025 بنسبه ارتفاع قدرها 3866.1%.   

الذهب غير النقدي

  بلغت قيمة الواردات من اشكال خام من ذهب غير نقدي 455.6 مليون دولار يناير 2026 مقابل 10.3 مليون دولار يناير 2025 بنسبه قدرها 4339.8 %. 

الواردات من أبواب

 وبلغت قيمة الواردات من أبواب ودعامات ومنشأت من حديد أو صلب 174.8 مليون دولار يناير 2026 مقابل 66.1 مليون دولار يناير 2025 بنسبه ارتفاع قدرها 164.2% .  

 خشب ومصنوعاته

بلغت قيمة الوادرات من خشب ومصنوعاته 129.6 مليون دولار يناير 2026 مقابل 109.9 مليون دولار يناير 2025 بنسبه ارتفاع قدرها 18.0%. 

الواردات المصرية

لكن في المجمل، تراجعت القيمة الاجمالية للواردات 8.4 مليار دولار يناير 2026 مقابل 8.7 مليار دولار يناير 2025 بنسبه انخفاض قدرها 3.2% ، وذلك نتيجة انخفاض واردات من منتجات البترول ومواد أولية من حديد أو صلب والقمح والنحاس ومصنوعاته.

 الميــزان التجــارى

  بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2026 مقابــل 4,2 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 15,0 %. 

الصادرات

وفيما بلغت القيمة الاجمالية للصادرات 3.6 مليار دولار يناير 2026 مقابل 4.5 مليار دولار يناير 2025 بنسبة انخفاض  قدرها 20.3%، وذلك نتيجة انخفاض صادرات الاسمدة والأدوية والبقوليات والخضر، بجانبي بعض السلع الأخرى.

تصعيد دموي في لبنان .. 254 قتيلاً في أعنف غارات إسرائيلية منذ بداية الحرب

تصعيد دموي في لبنان .. 254 شهيدا في أعنف غارات إسرائيلية منذ بداية الحرب

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

