الرئيس الإيراني يؤكد لـ بوتين استعداد طهران للتوصل لاتفاق متوازن ومنصف
نجاح مبكر لخطة الترشيد .. أرقام تعكس تحسن كفاءة الاستهلاك
واشنطن تصعد في هرمز.. خطة أمريكية لانتزاع “ورقة الضغط” من إيران
إصابة 19 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
الحرس الثوري الإيراني: أفشلنا مرور مدمرات أمريكية عبر هرمز بعد إدعائها أنها سفن عمانية
عامر العمايرة: لجنة الانضباط يمكنها إيقاف عقوبة الشناوي والمطالبة بتسجيلات الفار
مصر تتحرك دبلوماسيًا مع باكستان لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران
محافظ الجيزة يزور مطرانية أكتوبر وأوسيم مهنئا بعيد القيامة المجيد
المنافسة على اللقب تشتعل.. ترتيب مجموعة التتويج بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم
إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة
جامعة القاهرة تُنظم حفل تأبين للدكتور مفيد شهاب بحضور نخبة من رموز الدولة.. الثلاثاء 14 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8185 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7160 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6135  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6085 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4735 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.250 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي56.800 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254515 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252385 جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.58 جنيه مقابل 53.12 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4750 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة سيدة سموحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

