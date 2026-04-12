فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران والتي اندلعت في 28 فبراير 2026، وفشل المفاوضات الإمريكية الإيرانية في العاصمة الباكسانية إسلام آباد.

خلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 12 أبريل 2026، إذ تراجعت بورصات السعودية، الأردن، قطرية والبحرين وتباينت بورصة الكويت و ارتفعت بورصة مسقط.

بينما أسواق المال الإماراتية إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين، فيما قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداول أيام الأحد اليوم وغد الأثنين بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم، تستأنف عملها الثلاثاء المقبل.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 8179.21 نقطة، مرتفعا بـ 16.4 نقطة وبنسبة 0.20% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 8162.84 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 71 مليونا و908 آلاف و711 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 60.06 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44 مليونا و925 ألفا و205 ريالات.

وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.003 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.97 مليار ريال عماني.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ تزامناً مع انخفاض لـ9 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07%، بينما انخفض "العام" بنحو 0.04%، و"الرئيسي 50" بـ0.49%، و"الرئيسي" بـ 0.64% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 64.5 مليون دينار، وزعت على 250.26 مليون سهم، بتنفيذ 17.27 ألف صفقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 11.88 نقطة، أي بنسبة 0.11 %، ليصل إلى مستوى 10629.80 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 156 مليونا و717 ألفا و670 سهما، بقيمة 361 مليونا و29 ألفا و912.839 ريال، عبر تنفيذ 22733 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريال، مقابل 629 مليارا و704 ملايين و412 ألفا و538.380 ريال، في الجلسة السابقة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) تعاملات جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 0.25%، فاقداً 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11,314.64 نقطة.

وشهدت الجلسة تراجع أداء 159 شركة مقابل ارتفاع 100 شركة، بينما استقرت أسعار 10 شركات دون تغيير، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 3.45 مليار ريال من خلال تداول 224.93 مليون سهم.

وتحرك المؤشر خلال الجلسة في نطاق بلغ 86.22 نقطة، حيث سجل أعلى مستوى له عند 11,355.63 نقطة، بينما كان أدنى مستوى سجله عند 11,269.41 نقطة، بعد أن افتتح الجلسة عند مستوى 11,299.58 نقطة.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً بنهاية جلسة اليوم الأحد؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.57%؛ بما يعادل 128.68 نقطة، صعدت به إلى مستوى 22,800.07 نقطة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,891.25 نقطة بانخفاض وقدره 2.54% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 923.50 نقطة بانخفاض وقدره 2.40 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و232 ألفًا و143 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 422 ألفًا و847 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 124 صفقة.

وتركّز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 75.73% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.24%، عند مستوى 3698.57 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2829 صفقة.