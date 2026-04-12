بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا بنحو 3.33 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8623.64 نقطة، إذ جرى تداول نحو 250 مليون سهم عبر 17 ألفا و266 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 50.99 نقطة بما نسبته 0.64% ليصل إلى مستوى 7920.53 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 150 مليون سهم من خلال 10 آلاف و53 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 20.8 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 6.65 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 9220.76 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 99 مليون سهم عبر 7213 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 43.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 41.87 نقطة بما نسبته 0.49% ليصل إلى مستوى 8472.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 8170 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.2 مليون دينار كويتي.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير شركة الشال الكويتية للاستثمار أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي في الربع الأول من 2026 ، لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين، مضيفا أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 70.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (63.7% للفترة ذاتها 2025) و68.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (65.6% للفترة ذاتها 2025).

وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع باع أسهما بقيمة 2.697 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهما بقيمة 2.653 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 44.249 مليون دينار.

وكان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 27.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.1% للفترة ذاتها في عام 2025) و25.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (34.7% للفترة ذاتها عام 2025).

وقد اشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.059 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 998.410 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 60.155 مليون دينار.

أما ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.8% للفترة ذاتها عام 2025) و3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (1.0% للفترة ذاتها عام 2025).

وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 119.621 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 119.424 مليون، ليصبح صافي تداولاته نحو 196.9 ألف دينار.

وكان آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (0.5% للفترة نفسها عام 2025) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة نفسها عام 2025). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 35.118 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 19.015 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 16.103 مليون.