أخبار العالم

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها
أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا بنحو 3.33 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8623.64 نقطة، إذ جرى تداول نحو 250 مليون سهم عبر 17 ألفا و266 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 50.99 نقطة بما نسبته 0.64% ليصل إلى مستوى 7920.53 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 150 مليون سهم من خلال 10 آلاف و53 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 20.8 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 6.65 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 9220.76 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 99 مليون سهم عبر 7213 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 43.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 41.87 نقطة بما نسبته 0.49% ليصل إلى مستوى 8472.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 8170 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.2 مليون دينار كويتي.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير شركة الشال الكويتية للاستثمار أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي في الربع الأول من 2026 ، لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين، مضيفا أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 70.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (63.7% للفترة ذاتها 2025) و68.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (65.6% للفترة ذاتها 2025).

وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع باع أسهما بقيمة 2.697 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهما بقيمة 2.653 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 44.249 مليون دينار.

وكان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 27.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.1% للفترة ذاتها في عام 2025) و25.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (34.7% للفترة ذاتها عام 2025).

وقد اشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.059 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 998.410 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 60.155 مليون دينار.

أما ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.8% للفترة ذاتها عام 2025) و3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (1.0% للفترة ذاتها عام 2025).

وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 119.621 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 119.424 مليون، ليصبح صافي تداولاته نحو 196.9 ألف دينار.

وكان آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (0.5% للفترة نفسها عام 2025) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة نفسها عام 2025). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 35.118 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 19.015 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 16.103 مليون.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

محافظ الفيوم الأسبق في جامعة دمياط لمناقشة رسالة ماجستير

محافظ البحر الأحمر : دراسة مرورية لمحجر سفاجا قبل طرحه للاستثمار

للتهنئة بعيد القيامة..نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأطفيح

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

