بعد استبعاده من قائمة المونديال.. دعوات لدعم أقطاي عبد الله نفسيًا ومعنويًا

أعرب الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع “يوتيوب”، عن رأيه في قرار استبعاد اللاعب أقطاي عبد الله من قائمة منتخب مصر المتجهة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وقال شوقي إن اللاعب يُعد من العناصر الموهوبة التي كان يمكن أن تحظى بفرصة أكبر داخل صفوف المنتخب، مؤكدًا أنه يستحق حالة من التعاطف والدعم من الجماهير بعد قرار الاستبعاد.

وأضاف الناقد الرياضي أنه يتمنى أن يحظى اللاعب بدعم زملائه ونجوم المنتخب، وعلى رأسهم قائد المنتخب محمد صلاح، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل رفع روحه المعنوية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن قرارات الاختيارات الفنية دائمًا ما تثير الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بعناصر شابة أو لاعبين صاعدين، إلا أن الجهاز الفني يظل صاحب القرار النهائي وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤيته الفنية.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف يجب أن تُدار بشكل إيجابي، بحيث لا تؤثر على مستقبل اللاعب، مع ضرورة استمرار دعمه ليعود بقوة في الاستحقاقات القادمة.