بورصة الأسعار اليوم | الشاي والبيض والسكر في تراجع .. وقفزة في أسعار البقوليات والزيوت

شهدت الأسواق المصرية اليوم الأحد 12 إبريل 2026، حالة من التباين الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، واليوم شهدت الأسواق انفراجة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الشاي والسكر والبيض، في مقابل موجة صعود جديدة طالت قطاع البقوليات والزيوت.

شهدت أسعار الشاي انخفاضًا ملموسًا اليوم، حيث تراجع سعر كيلو الشاي بنسبة 8.84% ليصل إلى متوسط 229.67 جنيه، بقيمة تغير بلغت -22.27 جنيه.

كما انخفضت عبوة "شاي ليبتون 40 جم" بنسبة 14.77% لتسجل 11.08 جنيه، وعبوة "شاي العروسة 40 جم" بنسبة 10.79% لتسجل 10 جنيهات.

وفي سياق متصل، سجل السكر المعبأ انخفاضاً كبيراً بنسبة 17.09%، حيث تراجع سعر الكيلو بمقدار 6.32 جنيه ليصل إلى متوسط 30.67 جنيه.

هبوط أسعار البيض ومنتجات الدقيق

وفي قطاع الدواجن، تراجعت أسعار البيض بشكل جماعي، حيث انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بنسبة 12.39% لتصل إلى 130 جنيه، والبيض الأبيض (بيضة) بنسبة 1.57% لتسجل 5 جنيه، والأحمر (بيضة) بنسبة 4.58% لتسجل 5 جنيه.

كما شهدت المكرونة السائبة انخفاضاً بنسبة 16.27% ليصل الكيلو إلى 23 جنيه، وتراجع سعر الدقيق المعبأ بنسبة 4.3% ليسجل متوسط 26.5 جنيه للكيلو.

قفزة في أسعار البقوليات والزيوت

على الجانب الآخر، شهدت أسعار البقوليات زيادات كبيرة، حيث قفز سعر الفول المعبأ (المجروش) بنسبة 23.26% ليصل الكيلو إلى 80.5 جنيه، كما ارتفع الفول المعبأ بنسبة 5.55% ليسجل 67.33 جنيه.

وارتفع العدس الأصفر بنسبة 14.67% ليصل إلى 78 جنيه للكيلو، والعدس المعبأ (الصحيح) بنسبة 8.22% ليسجل 74.67 جنيه.

أما قطاع الزيوت فقد سجّل ارتفاعاً في زيت الذرة بنسبة 9.76% ليصل اللتر إلى 126.67 جنيه، وزيت عباد الشمس بنسبة 6.88% ليصل إلى 105.67 جنيه.

وفيما يخص الأرز المعبأ، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.37% ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 35.07 جنيه بقيمة تغير بلغت +0.13 جنيه.