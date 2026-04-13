البلطي والفيليه والجمبري.. قائمة أسعار الأسماك بالأسواق اليوم

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في مصر الإثنين 13 أبريل 2026 حالة من التباين الواضح داخل الأسواق، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف البحرية الشهيرة مثل الجمبري والقاروص والسبيط، مقابل ارتفاع أسعار الماكريل المجمد والسردين وبياض الممتاز.

ويواصل المواطنون البحث يوميًا عن أسعار السمك اليوم في مصر، خاصة مع تغير الأسعار من سوق إلى آخر، وارتباطها بحجم المعروض وحركة الطلب.

أسعار الجمبري اليوم

سجلت أسعار الجمبري تراجعًا في معظم الأحجام، باستثناء الجمبري الجامبو:

جمبري وسط: 352.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 31.61 جنيه بنسبة 8.22%

جمبري صغير: 255.82 جنيه للكيلو، بتراجع 5.31 جنيه بنسبة 2.03%

جمبري جامبو: 601.76 جنيه للكيلو، بارتفاع 15.86 جنيه بنسبة 2.71%

ويظل الجمبري الجامبو من أعلى الأصناف سعرًا في الأسواق اليوم.

أسعار أشهر أنواع السمك اليوم

جاءت أسعار أبرز أنواع السمك كالتالي:

الماكريل المجمد: 147 جنيهًا للكيلو، بزيادة 25.61%

السردين المجمد: 104.60 جنيه للكيلو، بارتفاع 28.05%

القاروص: 219.66 جنيه للكيلو، بانخفاض 23.05%

الوقار: 246.54 جنيه للكيلو، بتراجع 11.12%

الموسى: 294.02 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.38%

المرجان ممتاز: 169.13 جنيه للكيلو

المرجان وسط: 133.70 جنيه للكيلو

133.70 جنيه للكيلو البربوني ممتاز: 205.82 جنيه للكيلو

أسعار البلطي والفيليه اليوم

شهدت أسعار البلطي تراجعًا ملحوظًا اليوم:

بلطي أسواني: 88.82 جنيه للكيلو، بانخفاض 13.15%

فيليه بلطي: 178.72 جنيه للكيلو، بتراجع 12.67%

ويعد البلطي من أكثر الأنواع استهلاكًا في السوق المصرية، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

سجلت المأكولات البحرية الأخرى الأسعار التالية:

السبيط: 374.78 جنيه للكيلو، بانخفاض 18.43%

الكابوريا: 150.20 جنيه للكيلو، بتراجع 19.36%

الثعابين: 388.92 جنيه للكيلو، بانخفاض 17.82%

أبرز الارتفاعات والانخفاضات

من أكبر الارتفاعات المسجلة اليوم:

بياض ممتاز: 152.02 جنيه، بزيادة 28.68%

السردين المجمد: +28.05%

الماكريل المجمد: +25.61%

أما أكبر التراجعات فجاءت في:

القاروص: -23.05%

شعور: -22.92%

قرش: -20.61%

السبيط: -18.43%

توقعات أسعار السمك في الأسواق

تشير حركة الأسعار إلى استمرار التذبذب في سوق الأسماك، خاصة مع تأثر الأسعار بموسم الصيد وتكاليف النقل والتبريد، إلى جانب حجم المعروض في الأسواق المحلية.