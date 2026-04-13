الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البلطي والفيليه والجمبري.. قائمة أسعار الأسماك بالأسواق اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في مصر الإثنين 13 أبريل 2026 حالة من التباين الواضح داخل الأسواق، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف البحرية الشهيرة مثل الجمبري والقاروص والسبيط، مقابل ارتفاع أسعار الماكريل المجمد والسردين وبياض الممتاز.

ويواصل المواطنون البحث يوميًا عن أسعار السمك اليوم في مصر، خاصة مع تغير الأسعار من سوق إلى آخر، وارتباطها بحجم المعروض وحركة الطلب.

أسعار الجمبري اليوم

سجلت أسعار الجمبري تراجعًا في معظم الأحجام، باستثناء الجمبري الجامبو:

  • جمبري وسط: 352.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 31.61 جنيه بنسبة 8.22%
  • جمبري صغير: 255.82 جنيه للكيلو، بتراجع 5.31 جنيه بنسبة 2.03%
  • جمبري جامبو: 601.76 جنيه للكيلو، بارتفاع 15.86 جنيه بنسبة 2.71%

ويظل الجمبري الجامبو من أعلى الأصناف سعرًا في الأسواق اليوم.

أسعار أشهر أنواع السمك اليوم

جاءت أسعار أبرز أنواع السمك كالتالي:

  • الماكريل المجمد: 147 جنيهًا للكيلو، بزيادة 25.61%
  • السردين المجمد: 104.60 جنيه للكيلو، بارتفاع 28.05%
  • القاروص: 219.66 جنيه للكيلو، بانخفاض 23.05%
  • الوقار: 246.54 جنيه للكيلو، بتراجع 11.12%
  • الموسى: 294.02 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.38%
  • المرجان ممتاز: 169.13 جنيه للكيلو
  • المرجان وسط: 133.70 جنيه للكيلو
  • البربوني ممتاز: 205.82 جنيه للكيلو

أسعار البلطي والفيليه اليوم

شهدت أسعار البلطي تراجعًا ملحوظًا اليوم:

  • بلطي أسواني: 88.82 جنيه للكيلو، بانخفاض 13.15%
  • فيليه بلطي: 178.72 جنيه للكيلو، بتراجع 12.67%

ويعد البلطي من أكثر الأنواع استهلاكًا في السوق المصرية، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

سجلت المأكولات البحرية الأخرى الأسعار التالية:

  • السبيط: 374.78 جنيه للكيلو، بانخفاض 18.43%
  • الكابوريا: 150.20 جنيه للكيلو، بتراجع 19.36%
  • الثعابين: 388.92 جنيه للكيلو، بانخفاض 17.82%

أبرز الارتفاعات والانخفاضات

من أكبر الارتفاعات المسجلة اليوم:

  • بياض ممتاز: 152.02 جنيه، بزيادة 28.68%
  • السردين المجمد: +28.05%
  • الماكريل المجمد: +25.61%

أما أكبر التراجعات فجاءت في:

  • القاروص: -23.05%
  • شعور: -22.92%
  • قرش: -20.61%
  • السبيط: -18.43%

توقعات أسعار السمك في الأسواق

تشير حركة الأسعار إلى استمرار التذبذب في سوق الأسماك، خاصة مع تأثر الأسعار بموسم الصيد وتكاليف النقل والتبريد، إلى جانب حجم المعروض في الأسواق المحلية.

أسعار السمك أسعار السمك والمأكولات أسعار السمك والمأكولات البحرية أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في مصر أسعار الجمبري اليوم أسعار أشهر أنواع السمك اليوم أسعار البلطي والفيليه اليوم أسعار السمك اليوم سعر البلطي اليوم سعر السبيط والكابوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

الكلى

عشان ماتعملش عملية.. علامات غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

التونة والسلمون

في شم النسيم.. ايه الفرق بين التونة والسلمون

جوجل

جوجل تعيد «لمسة الهواتف» لأندرويد بميزة Tap to Share

بالصور

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد