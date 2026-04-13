ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين والطب البيطري والصحة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومختلف الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع تصنيع الأسماك المدخنة والمملحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية شنت إدارات التموين والطب البيطري والصحة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء حملات تفتيشية موسعة علي مدار الأيام الماضية في إطار الاستعدادات لأعياد الربيع وشم النسيم والتي تشهد تزايداً في القوي الشرائية للأسماك المملحة والمدخنة، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من ١٦ طنًا و٢٦٩ كجم من الأسماك المملحة والمدخنة "الفسيخ والرنجة" مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد محافظ الشرقية، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إعدام الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات غير مطابقة للإشتراطات الصحية، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق على مدار الساعة.