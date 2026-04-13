اقتصاد

قرار جديد.. حظر 5 أنشطة وإعادة تنظيم التشغيل بالمناطق الصناعية

ولاء عبد الكريم

أصدرت وزارة الصناعة قرارًا جديدًا بشأن إعادة تنظيم تشغيل عدد من الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط الصناعي ورفع كفاءة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

الأنشطة المحظورة 

 ويأتي القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن توجه أوسع لتنظيم بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
ورصد “ صدى البلد” أن القرار تضمن حظر عدد من الأنشطة داخل المناطق الصناعية، في مقدمتها أنشطة مرتبطة بالذبح ومعالجة المخلفات وإنتاج بعض المنتجات الغذائية والكيماوية، وذلك بهدف تقليل الأثر البيئي وتنظيم توزيع الأنشطة الصناعية وفقًا لطبيعتها ومتطلبات تشغيلها.
 

وأصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا جديدًا يتضمن حظر عدد من الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية، في إطار تنظيم بيئة الاستثمار الصناعي وضبط اشتراطات التشغيل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ذبح ومعالجة مخلفات
وشمل القرار حظر أنشطة نحر وتجهيز الدواجن داخل المناطق الصناعية، إلى جانب نحر وتجهيز الماشية، بالإضافة إلى حظر معالجة مخلفات المجازر، في إطار تعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية للأنشطة ذات التأثير المباشر.


إنتاج مسحوق الأسماك
كما تضمن القرار حظر نشاط إنتاج مسحوق الأسماك داخل المناطق الصناعية، نظرًا لطبيعة العمليات الإنتاجية المرتبطة به وما قد ينتج عنها من مخلفات تحتاج إلى ضوابط تشغيل خاصة.
المياه والأسمدة
وامتد الحظر ليشمل إنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة في زجاجات، إضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية من المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية، ضمن توجه لتنظيم هذا النوع من الصناعات خارج المناطق الصناعية التقليدية.


تنظيم وتشغيل
وأكد القرار أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الانضباط الصناعي وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على الاشتراطات البيئية والصحية، مع إسناد متابعة التنفيذ للجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.

وينشر “ صدى البلد”  الأنشطة الصناعية المحظورة داخل المناطق الصناعية وهى : 

المياة الأنشطة المحظورة المجازر والدواجن وزير الصناعه

