ضبط طن ونصف أسماك فاسدة خلال حملات مكثفة ببنها

كثّفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية خلال يوم شم النسيم، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وقد نجحت حملة مكبرة في ضبط كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز وبندر بنها.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقصنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة خلال المواسم التي تشهد إقبالًا على الأسماك المملحة والمدخنة.

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حيث استهدفت الحملة محلات ومخازن بيع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق مركز وبندر بنها.

ضبط سردين ورنجة فاسدة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نحو طن ونصف من أسماك السردين المملحة والرنجة المدخنة، وبالفحص الظاهري تبين حدوث تغير في خواصها الطبيعية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الأعياد والمواسم، لضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين.