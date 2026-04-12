وكيل زراعة القليوبية: نستعد لحصاد القمح ونستهدف توريد 61.5 ألف طن

أنهت مديرية الزراعة بالقليوبية، استعداداتها لبدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح من خلال الرصد الكامل لكل المساحات المنزرعة بالمحصول والمستهدف توريده إلى الصوامع والشون من قبل مديرية الزراعة فى محافظة القليوبية.



وأكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تمت زراعة 41025 فدان قمح بمختلف نواحي المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي المستهدف توريده من محصول القمح إلى الصوامع يبلغ 61 ألفًا و537 طنًا، وجرى توفير السطارات للزراعة على مصاطب بسعر رمزي، وذلك للمساعدة على ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف أنه تمت تسوية 285 فدانًا بالليزر مجانًا ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، وتمت زراعتها، بالتنسيق مع الحملة القومية لمحصول القمح، إذ تمت زراعة 100 حقل إرشادي بالمحافظة، بأصناف مصر 4 (60 حقلا)، وسخا 95 (20 حقلا)، وجيزة 171 (20 حقلًا)، وقد تمت زراعتها بالكامل، بالاضافة إلى توفير مبيدات الحشائش التي تنافس محصول القمح بإدارة الإرشاد الزراعي بجميع مراكز المحافظة.

وكشف عن زراعة 2552 فدان قمح ضمن مبادرة ازرع، من خلال توفير تقاوي القمح للمزارعين بأصناف تتبع السياسة الصنفية للمحافظة بنصف الثمن، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال الإرشاد الزراعي.

وأكد أن تنفيذ برنامج من الندوات الإرشادية على مدار الموسم بواقع 4 ندوات لكل مركز، بإجمالي 28 ندوة شهريًا؛ لتقديم كل التوصيات الفنية للمزارعين، وذلك بالاستعانة بأساتذة من مركز البحوث الزراعية، بهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية لمحصول القمح.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى المرور على الحقول الإرشادية بمشاركة الجهاز الإرشادي وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة والمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للزراعات، والتي جاءت جيدة.