إلهام أبو الفتح
طه جبريل
محافظ القليوبية يُجري جولة ميدانية موسعة بمنطقتي "الصفا والشروق" الصناعيتين بالخانكة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة شملت منطقتي "الصفا" و"الشروق" الصناعيتين بمدينة الخانكة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع، والوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وأكد المحافظ أن الدولة لا تكتفي بتهيئة المناخ الاستثماري، بل تحرص على التواجد الميداني ودعم المستثمرين في مواقع الإنتاج، باعتبار أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.
واستهل المحافظ جولته بزيارة المبنى الإداري للمنطقتين الصناعيتين، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار ومديري المناطق الصناعية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، لتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات الداعمة للمستثمرين، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وتفقد المحافظ عددًا من المصانع والوحدات الإنتاجية، حيث زار مصنع "الصفوة" لصناعة الفحم النباتي، المقام على مساحة 2500 متر مربع، مشيدًا بجودة الإنتاج الذي يتم تصدير نحو 50% منه للأسواق الخارجية، بما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
كما شملت الجولة مصنع "توكل" للصناعات المعدنية (مسبك)، أحد أكبر الكيانات الصناعية بالمنطقة والمقام على مساحة 37 ألف متر مربع، حيث اطلع المحافظ على خطوط إنتاج مسبوكات الزهر وحنفيات الحريق ووصلات المياه والصرف الصحي العملاقة، التي تُستخدم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وتفقد المحافظ كذلك مصنع "محمد معوض عبد الحميد" لتشكيل المعادن، مشيدًا بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، والتي يُصدر جزء منها للأسواق الخارجية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتوسيع الأنشطة الصناعية وزيادة الإنتاج.
وفي منطقة الشروق الصناعية، قام المحافظ بزيارة الشركة المتحدة للصناعات المتطورة، واطلع على خط إنتاج مواسير (uPVC) بطول 80 مترًا، بأقطار متنوعة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في العملية الإنتاجية.
واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة الصرف الصناعي بمنطقة الشروق، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على المعوقات، وذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث تابع أعمال إنشاء المبنى الإداري وغرف المحولات وخزانات الكيماويات والديزل، بالإضافة إلى أحواض الترسيب الجاري تنفيذها. ووجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية، لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، خاصة في ظل وجود تحديات تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية.

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
حديقة الكفراوي
