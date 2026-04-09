غرف عمليات ورفع حالة الطوارئ .. ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة.



وقال الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال اعياد القيامة المجيدة وشم النسيم بتشكيل غرف عمليات وخطط مكثفة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والصحة العامة.

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

وأكد محافظ القليوبية علي رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات حيث تعتبر المساحات الخضراء الوجهة الأولى للمصريين في هذا اليوم، مع التركيز على النظافة وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، وتوفير صناديق إضافية للمخلفات والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة داخل المتنزهات وبالقرب من الشواطئ.

وأضاف محافظ القليوبية أنه نظراً لارتباط شم النسيم بتناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة)، يجب تشديد الرقابة عبر الحملات التفتيشية و خروج لجان مشتركة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للتفتيش على المحلات والأسواق مع فحص المنتجات والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والمدخنة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أي كميات غير مطابقة للمواصفات.

كما أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى من خلالةخطة الانتشار السريع و توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والحدائق العامة والطرق السريعة وتجهيز المستشفيات و رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير كافة الأمصال واللقاحات (خاصة مصل التسمم الممباري) و التأكد من توافر مخزون كافٍ من فصائل الدم المختلفة.