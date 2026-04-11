قبل شم النسيم | ضبط نصف طن رنجة غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية .. صور

نُفذت حملة مكبرة ومفاجئة برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة تموين القليوبية للمرور علي محلات الأسماك والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين.



التحفظ على المضبوطات



جاءت الحملة بالإشتراك مع مباحث التموين بالمديرية وهيئة سلامة الغذاء حيث أسفرت جهود هذة الحملة عن ضبط ضبط إحدى الثلاجات بمركز بنها لحيازتها سمك هارينج مدخن ( رنجة ) غير مطابق للمواصفات القياسية للأسماك المدخنة وإحتواء الأحشاء علي ديدان حيث تم التحفظ علي عدد ( ١٠٠ ) كرتونة زنة ( ٥ ) كجم بإجمالي كمية وقدرها نصف طن رنجة غير مطابقة للمواصفات القياسية للأسماك ؛ تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات بإحدي الثلاجات الآخرى لحين صدور قرار النيابة .



كما تم تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مخزن بدون ترخيص ( بعزبة الزراعة ) بدائرة قسم أول بنها لحيازته سكر بدون فواتير حيث تم التحفظ علي كمية ( طن ) سكر حر بدون فواتير بغرض الإتجار به في السوق السوداء.



من جانبه اكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة إستمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع إتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد.