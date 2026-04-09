محافظ القليوبية يُجري جولة بقرية "القلج" بالخانكة لبحث إنشاء موقف بديل للمواصلات

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بقرية "القلج" التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار العمل على تحسين مستوى خدمات النقل والمواصلات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، وجّه المحافظ رئيس المدينة ومدير إدارة المواقف بضرورة اقتراح موقع مناسب من أراضي أملاك الدولة لإنشاء موقف بديل للموقف الحالي، في ظل حالته غير الملائمة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيف التكدسات المرورية، وتقديم خدمة أفضل لأهالي القرية.

وأكد المحافظ على سرعة إعداد التصورات اللازمة للموقع المقترح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء موقف منظم يواكب احتياجات المواطنين ويساهم في تحقيق السيولة المرورية