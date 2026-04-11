محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء ببنها

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية قداس عيد القيامة المجيد بمقر كنيسة العذراء بمدينة بنها، يُرافقهُ اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين.



وكان في استقبال "المحافظ" والوفد المُرافق له الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا وتوابعها وعددً من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي، موجهين كل التحية والتقدير على تلك المُشاركة التي من شأنها تعمل على انتشار الحُب والتسامُح والسعادة بين أبناء الوطن المصري

وقدم محافظ القليوبية، خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط القليوبية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن الإحتفال بالعيد بمُشاركة كافة الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والأُلفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثُها الأجيال.

واعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحُم بين المصريين مسلمين ومسيحيين كنسيج واحد، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله لنكون جميعا يدا واحدة من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح.