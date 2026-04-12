إحالة قضية التعدي على طفل باسوس ووالده بأسلحة نارية وذخائر للمحاكمة الجنائية

قرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل باسوس" بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

التحقيقات في الواقعة

وانتهت النيابة العامة الكلية بجنوب بنها، من التحقيقات بالقضية مع المتهمين، كما استمعت لشهادة الشهود بالواقعة، وفرغت كاميرات المراقبة، ووالت الاستعلام عن حالة المصابين.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.

وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة، وهم "أدهم ع أ"، و"عبد الرحمن ع ع"، و"يوسف ن ز"، و"معتز ي ز"، هارب، و"عبد الشافي أ ع"، و"شريف أ أ"، و"رفعت ع أ"، وجميعهم محبوسين عدا المتهم الرابع هارب، حيث تضمنت التهم أيضا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر.

وكشفت التحريات تورطهم في ارتكاب الواقعة والتحريض والتواجد بمكان الواقعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين بالواقعة لـ 6 متهمين، بالإضافة إلى متهم هارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واستمعت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، لأقوال المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.